Политика

На Украине могут возбудить дело против ЗеленскогоRT на русском 14:07

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

RT на русском14:07

Суд обязал Антикоррупционное бюро Украины открыть дело против Зеленского

ТАСС11:04

Суд в Киеве обязал НАБУ возбудить дело против Зеленского из-за фильма

ФАН12:44

Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег

Lenta.ru12:12

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского

Комсомольская правда11:59

На Зеленского заводят дело из-за фильма на русском языке

Газета.Ru14:31

Против Зеленского могут возбудить дело за растрату бюджетных денег

Говорит Москва11:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Китае умерла самка редчайшей в мире черепахи

В зоопарке города Сучжоу (Китай) умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире – гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено в 03:13
Экономика

Россияне стали меньше откладывать на черный день

По сравнению с 2008 годам россияне стали откладывать на черный день меньше.
Обновлено в 03:46
Футбол

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
Обновлено в 08:04
Наука

Медики рассказали, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием

Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Автобус с пассажирами врезался в стену в Москве

Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что на востоке столицы рейсовый автобус врезался в стену, в результате чего пострадали десять человек.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии

14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Ингушетии прошел обыск у правозащитника Муцольгова

Обыск проводился по уголовному делу по статьям 318 и 212 УК (насилие в отношении представителя власти, массовые беспорядки), сообщил брат правозащитника, глава ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, который во время обыска находился в доме брата.
Обновлено в 04:11
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Авто

Обновлённый флагманский внедорожник Haval H9 приехал в Шанхай

На стенде ведущего китайского производителя кроссоверов и внедорожников Haval, во время подготовки открытия моторшоу в Шанхае, был замечен обновлённый флагман Haval H9.
Обновлено в 00:08
Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

Обновлено в 12:02
Футбол

Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено в 08:04
Культура

Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Самоходка для ВДВ «Лотос» примет участие в параде Победы в 2020 году

Обновлено в 14:02
Авто

На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line

Предприятие «Азия Авто», расположенное на территории Казахстана, приступило к сборке кроссоверообразного хэтчбека KIA Rio X-Line.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату

По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное