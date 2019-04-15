Политика
На Украине могут возбудить дело против ЗеленскогоRT на русском вчера в 14:07
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского
Комсомольская правдавчера в 11:59
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