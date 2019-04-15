Политика

На Украине могут возбудить дело против ЗеленскогоRT на русском вчера в 14:07

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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На Украине могут возбудить дело против Зеленского

RT на русскомвчера в 14:07

Суд обязал Антикоррупционное бюро Украины открыть дело против Зеленского

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Суд в Киеве обязал НАБУ возбудить дело против Зеленского из-за фильма

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Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег

Lenta.ruвчера в 12:12

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Комсомольская правдавчера в 11:59

На Зеленского заводят дело из-за фильма на русском языке

Газета.Ruвчера в 14:31

Против Зеленского могут возбудить дело за растрату бюджетных денег

Говорит Москвавчера в 11:30
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Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Обновлено вчера в 21:43
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В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
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Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
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В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

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В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС

Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.
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Здоровье

«В школу – со здоровым сердцем»: в Оренбурге обследуют будущих первоклассников

Профилактическая акция «В школу – со здоровым сердцем» состоится в поликлинике Оренбургской городской больницы имени Пирогова в воскресенье, 21 апреля.
Обновлено в 00:00
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СМИ рассказали о том, что украинцы по-прежнему смотрят российское ТВ

Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора», рассказала «Обозревателю», что украинцы по-прежнему смотрят российское телевидение.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили десятки стран, в том числе Россия.
Обновлено в 00:32
Экономика

В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях

Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Обновлено вчера в 17:05
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Кино

Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Футбол

Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор

Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 12:45
Здоровье

В больницы в Алеппо поступила новейшая медицинская техника

Современная медицинская техника, мобильные клиники и новые кареты скорой помощи поступили в сирийскую провинцию Алеппо.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар

Обновлено в 00:31
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Хабаровском крае полицейского задержали на антикоррупционной лекции

Обновлено вчера в 22:01
Авто

Международный автосалон в Шанхае открылся для представителей СМИ

Сегодня выставочная площадь автосалона шокирует масштабами — 360 000 квадратных метров, свыше одного миллиона посетителей и 1 000 участников.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Футбол

Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено вчера в 08:04
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Названа новая причина появления человека

Обновлено вчера в 20:54
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В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
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Транспорт

Водителей, гоняющих в местах ремонта трасс, оштрафуют

Водителей, которые не обращают внимания на знаки и не снижают скорость в зоне ремонтов, будут штрафовать.
Обновлено в 00:10
Общество

Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году

В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено вчера в 22:45
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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