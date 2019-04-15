На Украине могут возбудить дело против ЗеленскогоRT на русском вчера в 14:07

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.

Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Происшествия В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.

Здоровье «В школу – со здоровым сердцем»: в Оренбурге обследуют будущих первоклассников Профилактическая акция «В школу – со здоровым сердцем» состоится в поликлинике Оренбургской городской больницы имени Пирогова в воскресенье, 21 апреля.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован Соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили десятки стран, в том числе Россия.

Экономика В России появились семь новых ТОР Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.

Общество Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).

Космос Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».

Кино Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.

Футбол Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.

Здоровье В больницы в Алеппо поступила новейшая медицинская техника Современная медицинская техника, мобильные клиники и новые кареты скорой помощи поступили в сирийскую провинцию Алеппо.

Политика Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.

Авто Международный автосалон в Шанхае открылся для представителей СМИ Сегодня выставочная площадь автосалона шокирует масштабами — 360 000 квадратных метров, свыше одного миллиона посетителей и 1 000 участников.

Экономика Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Футбол Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.

Происшествия В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.