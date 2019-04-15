Политика

На Украине могут возбудить дело против ЗеленскогоRT на русском 14:07

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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На Украине могут возбудить дело против Зеленского

RT на русском14:07

Суд обязал Антикоррупционное бюро Украины открыть дело против Зеленского

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Суд в Киеве обязал НАБУ возбудить дело против Зеленского из-за фильма

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Lenta.ru12:12

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского

Комсомольская правда11:59

На Зеленского заводят дело из-за фильма на русском языке

Газета.Ru14:31

Против Зеленского могут возбудить дело за растрату бюджетных денег

Говорит Москва11:30
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:29, Ашберн
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С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
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Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
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Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
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Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве

Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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