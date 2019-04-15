Политика

На Украине могут возбудить дело против ЗеленскогоRT на русском 14:07

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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На Украине могут возбудить дело против Зеленского

RT на русском14:07

На Зеленского заводят дело из-за фильма на русском языке

Газета.Ru14:31

Суд в Киеве обязал НАБУ возбудить дело против Зеленского из-за фильма

ФАН12:44

Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег

Lenta.ru12:12

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского

Комсомольская правда11:59

Суд обязал Антикоррупционное бюро Украины открыть дело против Зеленского

ТАСС11:04

Против Зеленского могут возбудить дело за растрату бюджетных денег

Говорит Москва11:30
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Обновлено в 22:27
Политика

NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:09
Экономика

Медведев распорядился создать семь новых ТОР в России

В России появятся семь новых территорий опережающего развития (ТОР), сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Обновлено в 18:58
Технологии

Названа новая причина появления человека

Для вымерших видов людей были характерны выступающие надбровные дуги, а у Homo sapiens лоб стал более гладким с отчетливыми бровями, способными выражать хорошо различимые эмоции.
Обновлено в 20:54
Общество

В Париже сгорел Нотр-Дам де Пари, пожар тушили больше девяти часов

Нотр-Дам горел больше девяти часов.
Обновлено в 14:49
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Единоборства

Боец ММА Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Поединок с ММА-блогеру Артёмом Тарасовым проиграл российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 18:49
Политика

Савченко после освобождения обратилась к народу Украины

Обновлено в 19:18
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено вчера в 17:01
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Крейсер «Варяг» провел в Японском море учебные стрельбы

Крейсер "Варяг" отработал в Японском море ведение боевых действий.
Обновлено в 22:12
Транспорт

Как платные парковки влияют на жизнь мегаполиса

Как платные парковки влияют на жизнь мегаполиса, корреспондентам «ВМ» рассказали эксперты.
Обновлено в 15:21
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Обновлено в 09:05
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Политика

Группа Лимы призвала иностранные спецслужбы покинуть Венесуэлу

Совместное заявление было опубликовано на сайте МИД Колумбии Несколько стран, входящих в Группу Лимы, приняли совместное заявление, в котором призвали иностранные спецслужбы покинуть Венесуэлу.
Обновлено в 20:15
Здоровье

Новейшая медтехника поступила в сирийскую провинцию Алеппо

Обновлено в 22:58
Шоу-бизнес

Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено в 09:19
Культура

Общественный совет «Аэрофлота» провел первое в 2019 году заседание

Общественный совет «Аэрофлота» 15 апреля провел первое в 2019 году заседание.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия

Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
Обновлено в 22:18
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Авто

Ford Mustang 2020 получил новую модификацию High Performance

Над новым купе и открытой модификацией Mustang работало всего пять человек, и менее чем за год им удалось создать новую версию маслкара, который получил не только новый ДВС, но также и элементы подвески, тормозной системы и аэродинамический обвес от мощного Mustang GT.
Обновлено в 13:56
Политика

В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве

Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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