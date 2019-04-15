Политика

На Украине могут возбудить дело против ЗеленскогоRT на русском 14:07

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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На Украине могут возбудить дело против Зеленского

RT на русском14:07

На Зеленского заводят дело из-за фильма на русском языке

Газета.Ru14:31

Против Зеленского могут возбудить дело за растрату бюджетных денег

Говорит Москва11:30

Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег

Lenta.ru12:12

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против Зеленского

Комсомольская правда11:59

Суд обязал Антикоррупционное бюро Украины открыть дело против Зеленского

ТАСС11:04

Суд в Киеве обязал НАБУ возбудить дело против Зеленского из-за фильма

ФАН12:44
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Происшествия

Мэр Парижа заявила, что алтарь и алтарный крест Нотр-Дама были спасены

Обновлено в 19:44
Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Политика

Вместо Зеленского на дебаты придет другой человек

Отмечается, что вместо Зеленского в студии, где будут проходить дебаты, будет присутствовать его советник Александр Данилюк.
Обновлено в 16:12
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Здоровье

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Хоккей

Кейн сыграет за сборную США на ЧМ-2019 и будет капитаном команды

Обновлено в 13:31
Политика

США сохранят санкции против Сирии до окончания урегулирования в ней

США сохранят санкции в отношении Сирии и не будут содействовать ее восстановлению, пока не посчитают, что в ней завершен процесс политического урегулирования.
Обновлено в 19:57
Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Музыка

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Собчак позлорадствовала из-за пожара в соборе Парижской богоматери

Обновлено в 15:40
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено в 18:08
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Обновлено в 12:02
Политика

Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС

Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Honor объявила российские цены на свой первый ноутбук MagicBook

Компания Huawei объявила российские цены на свой первый ноутбук Honor MagicBook, который предлагается пользователям в двух версиях: с процессорами Intel и AMD Ryzen.
Обновлено в 10:12
Общество

Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры.
Обновлено в 10:25
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика

Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы

"В ответ на попытки режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - отмечается в документе.
Обновлено в 10:37
Общество

Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию

В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-95МС

В феврале президент России Владимир Путин рассказал о завершении разработки сверхзвукового ракетоносца Ту-160 Казанским авиационным заводом.
Обновлено в 11:20
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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