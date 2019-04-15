На Украине могут возбудить дело против ЗеленскогоRT на русском 14:07

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

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