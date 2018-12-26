с чего всё началось

На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям. Долг перед ними уже превысил 1 миллиард гривен (2,5 миллиарда рублей). Об этом 26 декабря сообщает украинский новостной портал Strana.ua.

На Украине могут начать закрывать школы

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