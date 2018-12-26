Финансы

На Украине могут начать закрывать школы
Российская газета
01:14

На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям. Долг перед ними уже превысил 1 миллиард гривен (2,5 миллиарда рублей). Об этом 26 декабря сообщает украинский новостной портал Strana.ua.
Российская газета01:14
с чего всё началось
Пока в министерстве образования Украины прямо не говорят, что начинается процесс массового закрытия школ и сокращения учителей, сообщает
 "Страна.ua".
Утро.ru00:52

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На Украине могут начать закрывать школы

Российская газета01:14

На Украине могут закрыться школы — нечем платить учителям

REGNUM00:03

Украинским школам грозит закрытие из-за «лишних» учителей

News.ruвчера в 23:57

СМИ узнали о риске массового закрытия школ на Украине

Известиявчера в 23:15

Денег нет, школы под угрозой закрытия: На Украине родителям предлагают платить зарплату учителям

Царьградвчера в 22:58

Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:07

Украина накопила миллиардный долг по учительским зарплатам. Школы скоро начнут закрывать

Телеканал 360°вчера в 20:04
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Финансы

Последняя торговая неделя на рынках складывается неудачно

Последняя торговая неделя года проходит в минорном настроении.
Обновлено в 01:39
Финансы

Бывший совладелец «ФК Открытие» остался должен банку 300 млрд рублей

25 декабря 2018 года председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» рассказал о том, что бывший совладелец банка Вадим Беляев остался должен кредитной организации примерно 300 млрд рублей.
Обновлено в 01:34
Финансы

Силуанов рассказал о проблемах с долларовыми расчётами из-за санкций

Российские компании сталкиваются с длительными задержками при долларовых расчётах с иностранными партнёрами из-за действующих санкций США.
Обновлено вчера в 03:07
Финансы

Силуанов подвел экономические итоги года

Темпы экономического роста в 2018 году составили 1,8%, инфляция чуть превысила 4%, рассказал журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 02:01
Финансы

Райффайзенбанк сообщил о росте объемов обмена валюты в декабре на 30%

Оборот операций по обмену валюты в декабре 2018 года вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 30%, сообщили RNS в пресс-службе Райффайзенбанка.
Обновлено вчера в 06:45
Финансы

Банки возвращают нерыночные кредиты Центробанку

Под конец года банки начали возвращать Центробанку деньги, привлеченные под залог нерыночных активов.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы

Мнение аналитиков: ипотечный бум продолжается

Фото: www.100creditov.com Аналитики госокорпорации уточняют, что повышение основными ипотечными кредиторами ставок в октябре-ноябре 2018 года окажет влияние на выдачу кредитов с декабря 2018 года.
Обновлено в 01:15
Финансы

Банк ВТБ запустил сервис для международных переводов на своем сайте

В пресс-центре банка ВТБ сообщили о запуске нового удобного сервиса. Речь идет об услуге по переводу денег за границу.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы

Нацбанк Казахстана продлил программу рефинансирования ипотечных займов

Правление Национального банка Казахстана продлило программу рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц до 15 июля 2019 года, сообщили 25 декабря в пресс-службе Нацбанка республики.
Обновлено вчера в 06:21
Финансы

Церих отмечает аномальную устойчивость курса рубля

Курс рубля совершенно не отреагировал на обвальное снижение цен на нефть. Аналитики считают, что поддержкой мог выступить налоговый период.
Обновлено вчера в 07:10
Финансы

Доллар упал на минимум 4 месяцев к иене из-за хаоса в Вашингтоне

Утром вторника доллар падал на 0,27 процента до 110,12 иен - минимального уровня с августа текущего года.
Обновлено вчера в 01:53
Финансы

ЦБ поймал на горячем сразу двоих

Агросоюз входил во вторую сотню по размеру активов (почти 12 миллиардов).Другая компания, пойманная на горячем - Аксонбанк.
Обновлено вчера в 07:39
Финансы

ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют на 26 декабря

Российский Центробанк объявил официальные курсы валют на 26 декабря. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Обновлено вчера в 09:46
Финансы

Известно, что произойдет с рублем в новогодние праздники

По словам специалиста, уже в первый день Нового года курс доллара может подскочить до 70 рублей, ведь в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях, а для спекулянтов это раздолье.
Обновлено 23 декабря в 05:31
Финансы

Экономика Украины болтается на кредитах от МВФ. Без них страну ждет дефолт

«Если к власти приходят популисты, и мы отказываемся от помощи кредиторов, или не выполняем их требований, мы не получаем кредиты, и, фактически, это означает, что Украина получает дефолт по внешним обязательствам со всеми вытекающими последствиями для гривны – в данном случае обвал», — считает один из экспертов.
Обновлено вчера в 08:49
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