Финансы
На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям. Долг перед ними уже превысил 1 миллиард гривен (2,5 миллиарда рублей). Об этом 26 декабря сообщает украинский новостной портал Strana.ua.
Российская газета01:14
Оценить
с чего всё началось
Пока в министерстве образования Украины прямо не говорят, что начинается процесс массового закрытия школ и сокращения учителей, сообщает "Страна.ua".Утро.ru00:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина накопила миллиардный долг по учительским зарплатам. Школы скоро начнут закрывать
Телеканал 360°вчера в 20:04
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Финансы
Последняя торговая неделя на рынках складывается неудачно
Последняя торговая неделя года проходит в минорном настроении.
Обновлено в 01:39
Финансы
Бывший совладелец «ФК Открытие» остался должен банку 300 млрд рублей
25 декабря 2018 года председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» рассказал о том, что бывший совладелец банка Вадим Беляев остался должен кредитной организации примерно 300 млрд рублей.
Обновлено в 01:34
Финансы
Силуанов рассказал о проблемах с долларовыми расчётами из-за санкций
Российские компании сталкиваются с длительными задержками при долларовых расчётах с иностранными партнёрами из-за действующих санкций США.
Обновлено вчера в 03:07
Финансы
Силуанов подвел экономические итоги года
Темпы экономического роста в 2018 году составили 1,8%, инфляция чуть превысила 4%, рассказал журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 02:01
Финансы
Райффайзенбанк сообщил о росте объемов обмена валюты в декабре на 30%
Оборот операций по обмену валюты в декабре 2018 года вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 30%, сообщили RNS в пресс-службе Райффайзенбанка.
Обновлено вчера в 06:45
Финансы
Банки возвращают нерыночные кредиты Центробанку
Под конец года банки начали возвращать Центробанку деньги, привлеченные под залог нерыночных активов.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы
Мнение аналитиков: ипотечный бум продолжается
Фото: www.100creditov.com Аналитики госокорпорации уточняют, что повышение основными ипотечными кредиторами ставок в октябре-ноябре 2018 года окажет влияние на выдачу кредитов с декабря 2018 года.
Обновлено в 01:15
Финансы
Банк ВТБ запустил сервис для международных переводов на своем сайте
В пресс-центре банка ВТБ сообщили о запуске нового удобного сервиса. Речь идет об услуге по переводу денег за границу.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Нацбанк Казахстана продлил программу рефинансирования ипотечных займов
Правление Национального банка Казахстана продлило программу рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц до 15 июля 2019 года, сообщили 25 декабря в пресс-службе Нацбанка республики.
Обновлено вчера в 06:21
Финансы
Церих отмечает аномальную устойчивость курса рубля
Курс рубля совершенно не отреагировал на обвальное снижение цен на нефть. Аналитики считают, что поддержкой мог выступить налоговый период.
Обновлено вчера в 07:10
Финансы
Доллар упал на минимум 4 месяцев к иене из-за хаоса в Вашингтоне
Утром вторника доллар падал на 0,27 процента до 110,12 иен - минимального уровня с августа текущего года.
Обновлено вчера в 01:53
Финансы
ЦБ поймал на горячем сразу двоих
Агросоюз входил во вторую сотню по размеру активов (почти 12 миллиардов).Другая компания, пойманная на горячем - Аксонбанк.
Обновлено вчера в 07:39
Финансы
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют на 26 декабря
Российский Центробанк объявил официальные курсы валют на 26 декабря. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Обновлено вчера в 09:46
Финансы
Известно, что произойдет с рублем в новогодние праздники
По словам специалиста, уже в первый день Нового года курс доллара может подскочить до 70 рублей, ведь в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях, а для спекулянтов это раздолье.
Обновлено 23 декабря в 05:31
Финансы
Экономика Украины болтается на кредитах от МВФ. Без них страну ждет дефолт
«Если к власти приходят популисты, и мы отказываемся от помощи кредиторов, или не выполняем их требований, мы не получаем кредиты, и, фактически, это означает, что Украина получает дефолт по внешним обязательствам со всеми вытекающими последствиями для гривны – в данном случае обвал», — считает один из экспертов.
Обновлено вчера в 08:49