Финансы

На Украине могут начать закрывать школы
Российская газета
01:14

На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям. Долг перед ними уже превысил 1 миллиард гривен (2,5 миллиарда рублей). Об этом 26 декабря сообщает украинский новостной портал Strana.ua.
Российская газета01:14
с чего всё началось
На Украине может начаться процесс закрытия школ и сокращения педагогов по причине нехватки денег для выплаты заработных плат учителям, пишет Strana.ua
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Московский Комсомолец02:12

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На Украине могут начать закрывать школы

Российская газета01:14

На Украине могут закрыться школы — нечем платить учителям

REGNUM00:03

Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:07

СМИ узнали о риске массового закрытия школ на Украине

Известиявчера в 23:15

Денег нет, школы под угрозой закрытия: На Украине родителям предлагают платить зарплату учителям

Царьградвчера в 22:58

Украинским школам грозит закрытие из-за «лишних» учителей

News.ruвчера в 23:57

Украина накопила миллиардный долг по учительским зарплатам. Школы скоро начнут закрывать

Телеканал 360°вчера в 20:04
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Происшествия

В Ульяновске возбудили дело после убийства четырех человек

В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир тел четырех человек, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово

В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска

Обновлено в 02:36
Происшествия

Перестрелка произошла в центре Казани

Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

На Украине заканчивается военное положение

30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 19:47
Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

У безработного москвича украли в метро более 8 млн рублей

Московская полиция ведет поиски подозреваемого в краже у пассажира московского метро более 8 млн рублей.
Обновлено в 02:33
Политика

Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Япония решила возобновить китобойный промысел

Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика

«Коммерсантъ» предупредил о росте цен на мобильный интернет

В России с начала 2019 года могут вырасти цены на мобильный интернет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено в 00:37
Общество

«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины

Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева

Обновлено в 01:00
Финансы

На Украине могут начать закрывать школы

На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям.
Обновлено в 01:14
Экономика

«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании

Субподрядчиками одного из крупнейших проектов комплексной застройки в Санкт-Петербурге – резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана – стали структуры, близкие к бизнесмену, ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», пишет «Коммерсанть».
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

Высокоточные пули для всех российских калибров появятся в 2019 году

В следующем году у нас появятся хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным нашим калибрам", - сказал Абрамов.
Обновлено в 01:49
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В понедельник, 24 декабря, рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено 24 декабря в 02:14
Происшествия

В США самолет упал на жилые дома

Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

«Ростех» создает новый комплекс ракетного оружия «Булат»

В России создается новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат», который предназначен для установки на перспективную боевую бронетехнику.
Обновлено в 01:49
Энергетика

Цены на нефть приблизились к $50 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Хоккей

Назаров покинул пост главного тренера «Нефтехимика»

Андрей Назаров покинул пост главного тренера нижнекамского хоккейного клуба "Нефтехимик", исполняющим обязанности назначен Вячеслав Буцаев, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 02:18
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Володин предложил оценить Конституцию на соответствие реалиям

В ходе встречи президента России Владимира Путина с Федеральным собранием председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о пересмотре Конституции России на предмет соответствия сегодняшним реалиям, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Южная и Северная Кореи символически соединили железные дороги

Символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Республики Корея прошла в среду, 26 декабря, на станции «Пханмун» около северокорейского Кэсона.
Обновлено в 00:47
Политика

В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США

Прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль термоядерным зарядом обрушит юго-западный склон с ледником в Атлантический океан и как следствие спровоцирует разворот течения Гольфстрим, воды которого затопят восточное побережье Северной Америки, пишет «Военно-промышленный курьер».
Обновлено вчера в 16:03
Общество

Московские власти потратят на Новый год около миллиарда рублей

Почти половина суммы, которую городские власти выделяют на празднование Нового года, пойдет на организацию гуляний: за концерты, ярмарки, елки они заплатят 428 млн руб.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Дагестане три человека пострадали в результате обрушения моста

Три человека пострадали в результате обрушения строящегося моста в дагестанском Буйнакске, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Приамурские гематологи заразили гепатитом С 20 детей

В Амурской областной детской клинической больнице 20 детей заразились гепатитом С. Как сообщил "Интерфаксу" депутат Законодательного собрания региона Сергей Труш, в разное время заболевшие дети проходили лечение в гематологическом отделении этой больницы.
Обновлено в 01:46
Общество

Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров

Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено вчера в 13:16
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