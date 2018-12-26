Экономика
На Украине могут массово начать закрываться школы
На Украине могут массово начать закрываться школыРамблер04:36
Многие украинские учителя могут быть уволены, а школы закрыты, сообщает «Страна.ua». Ранее в Министерстве образования Украины спрогнозировали, что к началу 2019 года задолженность по зарплатам учителей превысит миллиард гривен.
Рамблер04:36
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с чего всё началось
На Украине может начаться процесс закрытия школ и сокращения педагогов по причине нехватки денег для выплаты заработных плат учителям, пишет Strana.ua.Московский Комсомолец02:12
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Украина накопила миллиардный долг по учительским зарплатам. Школы скоро начнут закрывать
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