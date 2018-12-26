Экономика
На Украине могут массово начать закрываться школы
На Украине могут массово начать закрываться школыРамблер04:36
Многие украинские учителя могут быть уволены, а школы закрыты, сообщает «Страна.ua». Ранее в Министерстве образования Украины спрогнозировали, что к началу 2019 года задолженность по зарплатам учителей превысит миллиард гривен.
Рамблер04:36
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с чего всё началось
На Украине может начаться процесс закрытия школ и сокращения педагогов по причине нехватки денег для выплаты заработных плат учителям, пишет Strana.ua.Московский Комсомолец02:12
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Украина накопила миллиардный долг по учительским зарплатам. Школы скоро начнут закрывать
Телеканал 360°вчера в 20:04
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Обновлено в 07:11
Армия и оружие
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Обновлено в 05:08
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Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
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«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
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