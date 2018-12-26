с чего всё началось

Долг государства перед школьными учителями на Украине достиг 1 млрд грн (чуть больше $36 млн), проблемы с выплатами зарплат педагогам начались еще весной текущего года. Об этом пишет портал Strana.ua со ссылкой на члена парламентского комитета по вопросам образования и науки Ирину Констанкевич.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

Политика Политика Порошенко отменил режим военного положения на Украине Срок действия военного положения, введенного месяц назад в десяти областях Украины после инцидента в Керченском проливе, истек, говорится в указе президента Петра Порошенко.

Политика Политика Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.

Политика Политика Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Израиль в создании угрозы пассажирским самолетам Атака ВВС Израиля Вечером 25 декабря шесть израильских самолетов F-16 провели ракетную атаку под Дамаском, большинство ударов были отражены ПВО Сирии, пострадали трое сирийских военных, также частично разрушен склад боеприпасов, сообщало агентство SANA.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.

Общество Общество «Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году

Энергетика Энергетика Сечин рассказал о консервативном сценарии цен на нефть в 2019 году Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.

Здоровье Здоровье Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан направит жалобу в ООН из-за действий израильских ВВС Ливан направит жалобу в Совет безопасности ООН из-за вторжения израильских самолетов в воздушное пространство страны.

Политика Политика Путин предложил бизнесу подключиться к нацпроектам Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает корреспондент РБК.

Происшествия Происшествия ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное&Белое» Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски и выемки документов в офисе, складах и магазинах сети алкомаркетов проводят сотрудники ФСБ, налоговой службы и Росалкогольрегулирования.

Политика Политика Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку

Общество Общество К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).

Происшествия Происшествия На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал горной породы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.

Происшествия Происшествия Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске В Следственном комитете РФ по Ульяновской области уточнили, что тела 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска.

Энергетика Энергетика Силуанов прокомментировал снижение цен на нефть Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что динамика по снижению цен на нефть практически не беспокоит, у РФ накоплены хорошие резервы.

Политика Политика Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Политика Политика Украина снова не смогла продать судно «Норд» Второй аукцион тоже не состоялся, учитывая, что «Норд» выставили с 10% скидкой. Начальная цена судна составила 58 тысяч долларов.

Политика Политика Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с правительством Президент России Владимир Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с кабмином в Доме правительства.

Авто Авто В Москве нарушения ПДД начали фиксировать с помощью нейронной сети В Москве нарушение правил ПДД будет фиксироваться с помощью нейронной сети.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Honor V20 представлен официально

Политика Политика Россия не собирается впадать в изоляционизм, заявил Путин Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Армия и оружие The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.

Футбол Футбол Каррера может возглавить «Оренбург»

Политика Политика Путин призвал развивать рынок газомоторного топлива На встрече с представителями российских деловых кругов и объединений в Кремле президент РФ Владимир Путин заострил свое внимание на развитии рынка газомоторного топлива и предложил принять участие в этом процессе российскому крупному бизнесу.

Политика Политика В Киеве демонтируют памятник Суворову

Футбол Футбол «Севилья» может расстаться с Промесом Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» минувшим летом примерно за 20 миллионов евро.

Политика Политика Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений в РФ для лекарств Правительство одобрило поправки в закон об обращении медицинских наркотических препаратов, которые позволят полностью заместить импорт наркосодержащих лекарственных субстанций для производства обезболивающих препаратов.