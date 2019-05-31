Политика

На Украине меняются правила написания русских фамилийРидус вчера в 15:46

Новые правила украинского языка, разработанные в институте языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины, предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой».
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с чего всё началось
Украинское министерство образования и науки предложило изменить написание некоторых "русских фамилий", сообщает РИА со ссылкой на новую редакцию
 "Украинского правописания".
Московский Комсомолецвчера в 13:55

Подробнее о событии

Зачем Киев пытается сделать украинский язык непохожим на ни один из языков СССР? Иван Лизан

Новостной фронт06:50

На Украине утвердили правила написания русских фамилий

RT на русскомвчера в 16:43

Пушков оценил новые правила написания фамилий на украинском

ФАНвчера в 19:55

Порошенков и Трампий: Пушков высмеял новые правила написания русских фамилий на Украине

РЕН ТВвчера в 17:57

«Решили пощадить Толстого»: Пушков об изменении русских фамилий на Украине

Газета.Ruвчера в 20:02

СМИ: новые правила украинского правописания изменят написание российских фамилий

ТАССвчера в 15:31

На Украине сменили правила написания русских фамилий

РИА Новостивчера в 13:12
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Происшествия

Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин

Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Общество

Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров

Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено в 15:50
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Экономика

Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:18
Единоборства

Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе

Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:50
Кино

Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма

Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Политика

Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено в 18:11
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо

Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Кино

Элтон Джон недоволен удалением сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон в совместном заявлении с создателями фильма прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России об удалении некоторых сцен из фильма.
Обновлено в 04:37
Футбол

Полузащитник тульского «Арсенала» перейдет в киевское «Динамо»

23-летний футболист принадлежит Аустрии, но минувший сезон он провел в тульском Арсенале на правах аренды.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Политика

В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Футбол

Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб итальянского чемпионата. Специалист ведет переговоры с «Лацио».
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Общество

Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса

Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Игры

В Steam бесплатно раздают платформер Kao the Kangaroo: Round 2

Обновлено в 03:43
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Авто

Представлен самый экономичный Jeep Commander

В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Одноэтажное здание горит в центре Москвы

Обновлено в 20:05
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено в 16:56
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