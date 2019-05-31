На Украине меняются правила написания русских фамилийРидус вчера в 15:46

с чего всё началось

Новые правила украинского языка, разработанные в институте языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины, предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой».

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Происшествия Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".

Общество Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Единоборства Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Происшествия Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщает ТАСС.

Кино Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.

Политика Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

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Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.

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Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

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