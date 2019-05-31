Политика
На Украине меняются правила написания русских фамилийРидус вчера в 15:46
Новые правила украинского языка, разработанные в институте языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины, предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой».
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с чего всё началось
Украинское министерство образования и науки предложило изменить написание некоторых "русских фамилий", сообщает РИА со ссылкой на новую редакцию "Украинского правописания".Московский Комсомолецвчера в 13:55
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Происшествия
Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин
Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено в 15:50
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:18
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе
Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:05
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Политика
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено в 18:11
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо
Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Кино
Элтон Джон недоволен удалением сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон в совместном заявлении с создателями фильма прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России об удалении некоторых сцен из фильма.
Обновлено в 04:37
Футбол
Полузащитник тульского «Арсенала» перейдет в киевское «Динамо»
23-летний футболист принадлежит Аустрии, но минувший сезон он провел в тульском Арсенале на правах аренды.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено в 14:44
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Футбол
Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб итальянского чемпионата. Специалист ведет переговоры с «Лацио».
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Игры
В Steam бесплатно раздают платформер Kao the Kangaroo: Round 2
Обновлено в 03:43
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Авто
Представлен самый экономичный Jeep Commander
В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Одноэтажное здание горит в центре Москвы
Обновлено в 20:05
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
Обновлено в 16:56