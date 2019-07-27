Политика

На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграцииRT на русском 09:07

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
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Украинские власти закрыли правительственный офис по вопросам евроинтеграции

Взгляд.ру09:27

На Украине ликвидировали «офис евроинтеграции»

News.ru09:36

На Украине ликвидировали офис по вопросам евроинтеграции

Газета.Ru09:11

На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции

RT на русском09:07

Украина ликвидировала офис по вопросам евроинтеграции

Lenta.ru08:39
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:11, Вашингтон
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