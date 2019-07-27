На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции

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Происшествия Дмитрия Гудкова отпустили из зала суда Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова отпустили из зала суда, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

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Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

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