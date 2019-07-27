Политика
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграцииRT на русском 09:07
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:11, Вашингтон
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Происшествия
«Чикатило просится в тюрьму»: Парень, помешавший Пашинскому победить на парламентских выборах, найден мёртвым
26 июля было найдено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз», который оказал помощь противникам баллотировавшегося в 64 округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, из-за чего тот не смог одержать победу.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Дмитрия Гудкова отпустили из зала суда
Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова отпустили из зала суда, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова призналась, что поправляется на нервной почве
Певица Ирина Дубцова поделилась секретом, как ей удается быть в такой прекрасной форме.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы
В воскресенье, 28 июля, в День военно-морского флота Владимир Путин примет парад кораблей в акватории Невы.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Наука
Создана система опреснения воды на солнечной энергии
Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Три человека госпитализировали после ДТП на трассе «Скандинавия»
Около 15:20 на 74-м километре федеральной автодороги «Скандинавия» произошло столкновение трех автомобилей: «Ниссан», за рулем которого находился мужчина 1958 года рождения, «Опель» под управление мужчины 1975 года рождения и «ГАЗель», которую вел мужчина 1982 года рождения.
Обновлено в 11:40
Космос
Дуэйн Джонсон присоединился к борцам с гигантским телескопом на Гавайях
Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон присоединился к протестующим на Гавайских островах, которые выступают против строительства гигантского телескопа на самой высокой горе штата - Мауна-Кеа.
Обновлено 25 июля в 16:54
Космос
Частная ракета из Японии упала в море после запуска
Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Разин запретил использовать песни «Ласкового мая» в СМИ без разрешения
Андрей Разин запретил российским СМИ использовать песни группы «Ласковый май» без официального разрешения.
Обновлено в 02:37