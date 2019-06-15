Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»REGNUM вчера в 16:32

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба «Укртранснафта» на странице в соцсети Facebook.
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Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» ликвидировали на Украине

РЕН ТВ00:43

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Газета.Ruвчера в 16:32

«Укртранснафта» ликвидировала две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» на Украине

ПРАЙМвчера в 11:29

На западе Украины за сутки ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

ТАССвчера в 13:12

«Укртранснафта» устранила две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

РБКвчера в 12:57

На Украине нашли два незаконных трубопровода по перекачке российской нефти

Lenta.ruвчера в 12:29

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

RT на русскомвчера в 14:22
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
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Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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Как рассказал Александр Беглов, в программу реконструкции фасадов исторических зданий вошли 255 объектов, расположенных в четырех центральных районах Северной столицы.
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Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
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Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
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