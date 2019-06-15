На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»REGNUM вчера в 16:32

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба «Укртранснафта» на странице в соцсети Facebook.

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

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