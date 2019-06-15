Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»REGNUM вчера в 16:32
Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба «Укртранснафта» на странице в соцсети Facebook.
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Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено 14 июня в 06:42
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Обновлено в 00:08
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Религия
Православные отмечают праздник Святой Троицы
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей
На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришло 500 тысяч человек
Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Общество
В центре Петербурга отремонтируют 255 исторических зданий
Как рассказал Александр Беглов, в программу реконструкции фасадов исторических зданий вошли 255 объектов, расположенных в четырех центральных районах Северной столицы.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено 14 июня в 12:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
Политика
Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда
Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено вчера в 12:55
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Авто
Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки
Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 13:31