Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»REGNUM 16:32

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба «Укртранснафта» на странице в соцсети Facebook.
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На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Газета.Ru16:32

«Укртранснафта» устранила две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

РБК12:57

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Говорит Москва13:23

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ТАСС13:12

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

RT на русском14:22

На Украине нашли два незаконных трубопровода по перекачке российской нефти

Lenta.ru12:29

«Укртранснафта» ликвидировала две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» на Украине

ПРАЙМ11:29
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