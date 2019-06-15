Происшествия
На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»Коммерсантъ вчера в 20:59
Компания «Укртранснафта» за два дня обнаружила и ликвидировала две незаконные врезки в трубопровод «Дружба». Сначала повреждения выявили на второй очереди нефтепровода Броды—Госграница.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Происшествия
В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный
Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Глава Росгвардии Золотов закупит электрошокеры на 12 млн рублей
В декабре 2018 года ведомство Золотова тоже закупало электрошокеры «АИР-107У». Тогда за 1200 комплектов было уплачено 14,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
Обновлено вчера в 22:37
Хоккей
«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна
«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Дакота Джонсон и экс-супруг Гвинет Пэлтроу расстались
Бывший муж Гвинет Пэлтроу и звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» расстались спустя два года отношений.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено вчера в 19:07
Культура
Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой
Обновлено вчера в 06:31
Армия и оружие
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Срок задержания 15-летнего юноши, подозреваемого в убийстве матери, продлили на 72 часа, сообщает ТАСС в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено 14 июня в 04:03
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено вчера в 17:04
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Наука
Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса
Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
После драки с цыганами в селе под Пензой задержаны 174 человека
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса
На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено 14 июня в 05:24