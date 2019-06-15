На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»Коммерсантъ вчера в 20:59

Компания «Укртранснафта» за два дня обнаружила и ликвидировала две незаконные врезки в трубопровод «Дружба». Сначала повреждения выявили на второй очереди нефтепровода Броды—Госграница.

На Украине ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

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