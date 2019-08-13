с чего всё началось

В Киеве предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. Соответствующую инициативу озвучил руководитель украинского научно-производственного комплекса «Госгидрография» Александр Щипцов, пишет «РИА Новости».

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

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