Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг КрымаИзвестия 14:29

В Киеве предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. Соответствующую инициативу озвучил руководитель украинского научно-производственного комплекса «Госгидрография» Александр Щипцов, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
Украинское ведомство, отвечающее за морскую навигацию, «Госгидрография» выступило
 с инициативой объявить морской режимный район на море вокруг Крыма.
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