Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг КрымаИзвестия 14:29
В Киеве предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. Соответствующую инициативу озвучил руководитель украинского научно-производственного комплекса «Госгидрография» Александр Щипцов, пишет «РИА Новости».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:29, Вашингтон
Автоспорт
Марко — о замене Гасли: «Ред Булл» должен был отреагировать
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил решение совершить рокировку между пилотами «Торо Россо» и «Ред Булл».
Обновлено в 13:35
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.
Обновлено в 14:39
Экономика
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Здоровье
Назван продлевающий молодость овощ
Обновлено в 02:55
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Актер Джош Клосс обвинил известную певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено в 13:25
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализовали
Пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области локализован на площади 450 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:23
Теннис
Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев пробился во второй раунд представительного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР
В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
Обновлено в 11:33
Футбол
Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»
Обновлено в 11:52
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Экономика
США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря
США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства.
Обновлено в 11:46
Экономика
WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%
За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 17:30
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась»
Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Украина получила от России компенсацию за «грязную» нефть
«Транснефть» выплатила «Укртранснафте» новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро (около 44 миллионов рублей) за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».
Обновлено в 11:38
Наука
Ученые объявили о победе над вирусом Эбола
Два экспериментальных препарата против вируса Эболы показали настолько высокую эффективность, что теперь их будут использовать для лечения жителей Демократической Республики Конго.
Обновлено в 04:42
Экономика
Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»
Московский арбитражный суд 13 августа признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и ввел в компании процедуру наблюдения.
Обновлено в 14:51
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Наука
Обнаружена возможная причина глитчей нейтронных звезд
Австралийские и канадские астрофизики пронаблюдали одну из нейтронных звезд и выяснили предполагаемую причину ее глитчей — внезапного ускорения вращения внешних слоев объекта.
Обновлено в 03:45
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии
Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.
Обновлено в 17:29
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52