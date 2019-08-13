с чего всё началось

Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Пожару на теплоходе «Святая Русь» присвоили третий ранг В ходе тушения трехпалубного речного теплохода «Святая Русь» на Волге ранг пожара увеличился до третьего.

Политика Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов выйти из организации, если та не улучшит свою работу.

Армия и оружие На Западе сравнили взрыв в Северодвинске с Чернобылем Очевидно, Трамп основывался на публикации The New York Times, в которой издание со ссылкой на данные американской разведки сообщило: взрыв в Северодвинске произошёл во время испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник», оснащённой ядерным реактором — той самой, которую Владимир Путин лично презентовал в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Политика В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Политика СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер Танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток, сообщила государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники.

Футбол Порту — Краснодар 0:3 (1-й тайм) Матч пройдёт 13 августа в Португалии. В первом матче, который прошёл в Краснодаре 7 августа, «Порту» одержал победу со счётом 1:0.

Происшествия Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" указывает, что священные писания четырех религий не могут проверяться на экстремизм или быть признанным экстремистским, прокомментировал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк заключение специалистов Вятского университета, которые нашли признаки экстремизма в одном из псалмов Библии.

Армия и оружие Reuters: США считают, что испытание Россией новой ракеты ставит под вопрос продление СНВ-3 США считают, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет.

Происшествия Стычка в аэропорту Гонконга: полиция применила слезоточивый газ Напряжение нарастало на протяжении всего дня, поскольку полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, а это провоцировало столкновения, подобные тем, что наблюдались в предыдущие дни.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Кубани В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Политика Крымская трасса «Таврида» откроется для движения в сентябре 2020 года Трасса «Таврида» в Крыму и Севастополе откроется для движения в сентябре 2020 года.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Политика Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

Происшествия В Сочи врачи успешно удалили раковую опухоль у 97-летней пациентки Врачи в Сочи успешно прооперировали долгожительницу в Сочи, удалив раковую опухоль на голове 97-летней пациентки, сообщает во вторник министерство здравоохранения Краснодарского края.

Армия и оружие Пока не поздно! России нужно отказаться от ядерного оружия Обладание ядерным оружием становится для нашей страны не признаком государственной мощи, а смертельной угрозой.

Общество И дождь, и ветер, и град, и гроза… Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.

Общество Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.

Музыка Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи Музыканту внезапно стало плохо прямо на студии звукозаписи. Отмечается, что во время работы на студии Дельфин начал терять сознание.