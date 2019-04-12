На Украине капитан «Норда» объявлен в розыскРИА Новости Крым 07:45

Капитан крымского сейнера "Норд" Владимир Горбенко в пятницу по решению Оболонского районного суда Киева объявлен в розыск на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской прокуратуры.

На Украине капитан «Норда» объявлен в розыск

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