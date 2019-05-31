На Украине изменят русские фамилииРИА Новости 13:12

с чего всё началось

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

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Политика Путин утвердил новые имена аэропортов Президент подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам.

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Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Политика Антиохийский иерарх заявил об «ошибке» патриарха Варфоломея на Украине Священнослужитель считает, что константинопольский патриарх Варфоломей совершил «ошибку», помогая становлению неканонической церкви на Украине.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.

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Происшествия Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.

Общество Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.

Культура Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.

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Политика Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.

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Политика На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.

Кино Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".

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Шоу-бизнес Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.

Хоккей Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» Лидер «Сент-Луис Блюз» форвард Владимир Тарасенко пропустил тренировку, сообщает журналист Дэн Роузен.