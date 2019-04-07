Финансы

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07

На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прожиточный минимум изменится на Украине

РЕН ТВ03:52

На Украине вырастут пенсии, штрафы и зарплаты чиновников

Аргументы и Факты05:59

На Украине изменится прожиточный минимум

Народные новости05:23

На Украине собираются изменить прожиточный минимум

ФАН06:07

На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновников

Life.ru03:10

На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновников

News.ru00:33

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

Известиявчера в 23:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

Обновлено вчера в 14:08
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Певица Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что размер её пенсии составляет 21 000 рублей.
Обновлено в 00:37
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия

На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»

Обновлено 04 апреля в 10:11
Футбол

«Ростов» проиграл «Уфе» в 22-м туре РПЛ

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера

Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.
Обновлено в 04:12
Недвижимость

Цены на новостройки с начала года выросли

В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 05:51
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Авангард»

Обновлено вчера в 15:25
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Авто

5 внедорожников ГАЗ, которые не были запущены в серийное производство

Обновлено в 02:23
Наука

Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом

К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Общество

Это залёт, бердвотчер. Почему подсматривать за птицами полезно для всех

Кто будит вас в пять утра, почему залёт для бердвотчера — большая удача, как любители серфинга и кайтеринга мешают жить редким птицам «Фонтанке» рассказал основатель проекта «Орнитологические экскурсии», сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров.
Обновлено в 06:20
Политика

В ЮАР политики затеяли драку стульями в ходе дебатов в прямом эфире

Обновлено в 04:35
Общество

Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»

Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Самбурская рассталась с любимым человеком

Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Володин отметил динамичное развитие российско-казахстанских отношений

Отношения России и Казахстана развиваются динамично, в том числе в парламентской плоскости.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Ливийская авиация ударила по подразделениям фельдмаршала Хафтара

Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) Ливии 6 апреля ударила по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 05:53
Политика

Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США

У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Хоккей

Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли

Обновлено в 03:33
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:14
Музыка

Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное