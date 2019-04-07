Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07
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Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
Обновлено вчера в 14:08
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
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Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Певица Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита Милявская рассказала, что размер её пенсии составляет 21 000 рублей.
Обновлено в 00:37
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия
На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»
Обновлено 04 апреля в 10:11
Футбол
«Ростов» проиграл «Уфе» в 22-м туре РПЛ
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.
Обновлено в 04:12
Недвижимость
Цены на новостройки с начала года выросли
В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 05:51
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Авангард»
Обновлено вчера в 15:25
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Это залёт, бердвотчер. Почему подсматривать за птицами полезно для всех
Кто будит вас в пять утра, почему залёт для бердвотчера — большая удача, как любители серфинга и кайтеринга мешают жить редким птицам «Фонтанке» рассказал основатель проекта «Орнитологические экскурсии», сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров.
Обновлено в 06:20
Общество
Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»
Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Самбурская рассталась с любимым человеком
Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Володин отметил динамичное развитие российско-казахстанских отношений
Отношения России и Казахстана развиваются динамично, в том числе в парламентской плоскости.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Ливийская авиация ударила по подразделениям фельдмаршала Хафтара
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) Ливии 6 апреля ударила по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США
У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Хоккей
Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли
Обновлено в 03:33
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27