На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

Религия Православные встречают Благовещение В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Шоу-бизнес Певица Лолита раскрыла размер своей пенсии Российская певица Лолита Милявская рассказала, что размер её пенсии составляет 21 000 рублей.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Происшествия В Москве задержали двух британцев В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.

Недвижимость Цены на новостройки с начала года выросли В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Политика МИД Венгрии вызвал украинского посла Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.

Наука Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.

Общество Это залёт, бердвотчер. Почему подсматривать за птицами полезно для всех Кто будит вас в пять утра, почему залёт для бердвотчера — большая удача, как любители серфинга и кайтеринга мешают жить редким птицам «Фонтанке» рассказал основатель проекта «Орнитологические экскурсии», сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров.

Общество Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди» Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Шоу-бизнес Самбурская рассталась с любимым человеком Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.

Политика Володин отметил динамичное развитие российско-казахстанских отношений Отношения России и Казахстана развиваются динамично, в том числе в парламентской плоскости.

Армия и оружие Ливийская авиация ударила по подразделениям фельдмаршала Хафтара Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) Ливии 6 апреля ударила по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Политика Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Музыка Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».