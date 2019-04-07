На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07

Отмечается, что подобные изменения помогут компенсировать рост цен. Так, на данный момент прожиточный минимум составляет 1853 гривен, но после 1 июля он возрастет до 1963 гривен. Минимальная пенсия увеличится с 1497 гривен до 1564 гривен.

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

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