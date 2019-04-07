Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07
Отмечается, что подобные изменения помогут компенсировать рост цен. Так, на данный момент прожиточный минимум составляет 1853 гривен, но после 1 июля он возрастет до 1963 гривен. Минимальная пенсия увеличится с 1497 гривен до 1564 гривен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Обновлено в 09:45
Политика
Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский пообещал награждать украинцев за доносы на коррупционеров
Предлагается также максимально декриминализировать экономическую деятельность и максимально наказывать госслужащих за коррупционные преступления путём лишения их всего имущества, а также пожизненного запрета на занимание государственных и муниципальных должностей, считает Зеленский.
Обновлено в 07:42
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Обновлено в 09:01
Политика
ЦИК Украины объявил итоги первого тура выборов президента
Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов на Украине с 30,24% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% граждан, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
Обновлено в 08:30
Футбол
Бердыев: «Не сказал бы, что „Арсенал“ фаворит»
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:32
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 09:33
Путешествия
Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для экскурсий
Белорусская сторона открыла установленную после аварии на Чернобыльской АЭС зону отчуждения, сообщает телеканал ОНТ.
Обновлено в 06:55
Хоккей
Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Музыка
Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара»
Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Познер раскритиковал советскую школу
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В московском метро на красной ветке произошло задымление
Обновлено в 09:26
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Финансы
МВФ одобрил новый транш кредита Аргентине
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено 05 апреля в 16:50
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обновлено в 02:00
Общество
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Общество
Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек
Согласованный митинг против строительства новых полигонов твердых бытовых отходов в Архангельской области, строительства полигона на станции Шиес Ленского района и ввоза ТКО из других регионов страны собрал в Северодвинске около 2,2 тыс. участников.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Ставрополе пожар повредил газопровод
Обновлено в 08:37