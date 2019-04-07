На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07

Отмечается, что подобные изменения помогут компенсировать рост цен. Так, на данный момент прожиточный минимум составляет 1853 гривен, но после 1 июля он возрастет до 1963 гривен. Минимальная пенсия увеличится с 1497 гривен до 1564 гривен.

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

Политика Зеленский пообещал награждать украинцев за доносы на коррупционеров Предлагается также максимально декриминализировать экономическую деятельность и максимально наказывать госслужащих за коррупционные преступления путём лишения их всего имущества, а также пожизненного запрета на занимание государственных и муниципальных должностей, считает Зеленский.

Политика ЦИК Украины объявил итоги первого тура выборов президента Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов на Украине с 30,24% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% граждан, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Футбол Бердыев: «Не сказал бы, что „Арсенал“ фаворит» Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом" в эфире канала "Матч Премьер".

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Общество ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.

Путешествия Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для экскурсий Белорусская сторона открыла установленную после аварии на Чернобыльской АЭС зону отчуждения, сообщает телеканал ОНТ.

Хоккей Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Музыка Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара» Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.

Общество Познер раскритиковал советскую школу Телеведущий Владимир Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей».

Шоу-бизнес Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Наука Учёные определили главную причину возникновения рака Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Футбол «Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Финансы МВФ одобрил новый транш кредита Аргентине Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters.

Политика Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Общество Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Происшествия В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.