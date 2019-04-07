Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07
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Политика
Порошенко заверил, что сделал выводы после первого тура выборов
Глава Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого раунда голосования.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Наука
Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах
Обновлено в 04:45
Происшествия
По делу о стрельбе в Дании задержаны 14 человек
В расположенном в пригороде столицы Копенгагена городе Херсхольме по подозрению в причастности к произошедшей накануне вечером стрельбе задержаны, по меньшей мере, 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Авто
Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
Обновлено в 06:15
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, скрипачка Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни.
Обновлено в 09:40
Происшествия
На Украине двое мужчин ради видео убили случайного прохожего
Позже первый заместитель главы Нацполиции «незалежной» Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook, что это ужасное преступление молодые люди совершили ради того, чтобы заснять его на видео и выложить в Сеть.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Москве задержали одиночных пикетчиков в поддержку «Свидетелей Иеговы»
В Москве полиция задержала троих мужчин, которые стояли в одиночных пикетах в поддержку «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Россиян предупредили о начале сезона активности клещей
Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Сколько секса нужно человеку в разном возрасте, выяснили ученые
Американские ученые провели интересные исследования, они выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом
Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне
Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Происшествия
Мотоциклист пострадал в ДТП на юго‑востоке Москвы
На Рязанском проспекте в столице произошла дорожная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в ДТП пострадал мотоциклист, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Пожар произошел в промзоне на юге Москвы
В Москве произошел пожар в промышленной зоне. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Экономика
Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций
Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15