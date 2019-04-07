Финансы

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07

На Украине решили повысить прожиточный минимум.
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На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

Комсомольская правда07:24

На Украине собираются изменить прожиточный минимум

ФАН06:07

На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновников

News.ru00:33

Прожиточный минимум изменится на Украине

РЕН ТВ03:52

На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновников

Life.ru03:10

На Украине вырастут пенсии, штрафы и зарплаты чиновников

Аргументы и Факты05:59

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

Известиявчера в 23:07
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Политика

Порошенко заверил, что сделал выводы после первого тура выборов

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого раунда голосования.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Наука

Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах

Обновлено в 04:45
Происшествия

По делу о стрельбе в Дании задержаны 14 человек

В расположенном в пригороде столицы Копенгагена городе Херсхольме по подозрению в причастности к произошедшей накануне вечером стрельбе задержаны, по меньшей мере, 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Авто

Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле

Обновлено в 06:15
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Вдова актера Валерия Золотухина, скрипачка Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни.
Обновлено в 09:40
Политика

ЦИК огласил результаты первого тура президентских выборов на Украине

Обновлено в 08:55
Происшествия

На Украине двое мужчин ради видео убили случайного прохожего

Позже первый заместитель главы Нацполиции «незалежной» Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook, что это ужасное преступление молодые люди совершили ради того, чтобы заснять его на видео и выложить в Сеть.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Москве задержали одиночных пикетчиков в поддержку «Свидетелей Иеговы»

В Москве полиция задержала троих мужчин, которые стояли в одиночных пикетах в поддержку «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 09:55
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

Обновлено в 01:21
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Авто

Эксперты назвали автомобили, которые можно купить в апреле со скидкой

Обновлено в 01:10
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Здоровье

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.
Обновлено в 10:03
Здоровье

Сколько секса нужно человеку в разном возрасте, выяснили ученые

Американские ученые провели интересные исследования, они выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Общество

Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье

Ученые: Заплесневелый хлеб может спровоцировать астму и другие недуги

Обновлено в 06:43
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Происшествия

Мотоциклист пострадал в ДТП на юго‑востоке Москвы

На Рязанском проспекте в столице произошла дорожная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в ДТП пострадал мотоциклист, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Пожар произошел в промзоне на юге Москвы

В Москве произошел пожар в промышленной зоне. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Экономика

Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций

Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
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