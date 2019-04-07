Финансы

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07

Отмечается, что подобные изменения помогут компенсировать рост цен. Так, на данный момент прожиточный минимум составляет 1853 гривен, но после 1 июля он возрастет до 1963 гривен. Минимальная пенсия увеличится с 1497 гривен до 1564 гривен.
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На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

Комсомольская правда07:24

На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновников

News.ru00:33

На Украине вырастут пенсии, штрафы и зарплаты чиновников

Аргументы и Факты05:59

Прожиточный минимум изменится на Украине

РЕН ТВ03:52

На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновников

Life.ru03:10

На Украине собираются изменить прожиточный минимум

ФАН06:07

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

Известиявчера в 23:07
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