Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновниковИзвестия вчера в 23:07
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:53, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей
Форвард «Далласа» Ничушкин установил необычный рекорд
Обновлено в 00:47
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 05 апреля в 16:50
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Бразилии небольшое судно уронило мост
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено вчера в 02:00
Хоккей
Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ
Обновлено в 00:37
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:45
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол
ФК «Краснодар» победил «Крылья Советов» в концовке матча
Следующий матч «Краснодар» проведет 14 апреля в рамках 23-го тура в Химках против московского «Динамо».
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Париже произошел взрыв в жилом доме
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Гуайдо: власти Венесуэлы находятся в панике
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что администрация президента Николаса Мадуро находится в панике из-за протестных акций по всей стране.
Обновлено вчера в 14:08
Здоровье
Минздрав перечислил правила питания для продления жизни
Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ дала рекомендации по здоровому питанию в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.
Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено 05 апреля в 18:45
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара
Обновлено вчера в 08:38
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Мэй поставила жесткие условия по Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй попросила депутатов поддержать сделку по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Лолита назвала размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Обновлено в 00:07