Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилийРИА Новости 13:12
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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с чего всё началось
Украинское министерство образования и науки предложило изменить написание некоторых "русских фамилий", сообщает РИА со ссылкой на новую редакцию "Украинского правописания".Московский Комсомолец13:55
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