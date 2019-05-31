На Украине изменили правила написания русских фамилийРИА Новости 13:12

с чего всё началось

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Происшествия Названы причины сбоев в московском метро в мае Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.

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Армия и оружие ВДВ получили батальонный комплект новейшей бронетехники В этом году, полк получил второй комплект БМД-4М. таким образом, количество батальонов ВДВ, полностью перевооруженных на БМД-4М возросло до шести.

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