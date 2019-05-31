Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилийРИА Новости 13:12
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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Политика
Россия расширила черный список представителей Евросоюза
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 12:04
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Экономика
НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского
Обновлено в 07:54
Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 18:52
Общество
В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей
Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено в 17:22
Космос
Спутники Илона Маска могут поставить крест на «суверенном интернете»
Компания уже запустила первые 60 спутников этого проекта на ракете Falcon 9. По оценкам некоторых специалистов, «интернет-созвездия» от SpaceX фактически делает невозможным осуществление всех недавних законов, которые были приняты российским руководством против беспрепятственного доступа граждан к сети.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Гаджеты
Meizu представила дешевые наушники Meizu EP2C с USB-C
Обновлено в 13:08
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Футбол
«Манчестер Сити» не собирается расставаться с Гюндоганом
«Манчестер Сити» не планирует расставаться с Илкаем Гюндоганом предстоящим летом.
Обновлено в 13:43
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Кино
Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма
Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон осудили действия российского дистрибьютора ленты — компании «Централ Партнершип», — которая «для соответствия картины [о британском певце] законодательству России» внесла в нее коррективы и вырезала несколько сцен.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Дочку Риз Уизерспун приняли за ее сестру
Гости, собравшиеся на мероприятии, посвященном премьере нового сезона популярного сериала «Маленькая большая ложь» в Нью-Йорке, не сразу разобрались, кем была симпатичная блондинка, появившаяся на красной дорожке рядом с Риз Уизерспун.
Обновлено в 19:00
Энергетика
СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»
Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Израиль атаковал американские корабли и попытался обвинить Египет
Согласно доводам американских ветеранов, об осознанном нападении на американский военный корабль USS «Liberty» свидетельствует тот факт, что изначально корабль был атакован истребителями, после чего его попытались утопить пуском торпед.
Обновлено в 02:05