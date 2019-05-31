Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилийИзвестия вчера в 15:26

Русские фамилии на Украине начнут писать по-новому. К этому обязывает новая редакция «Украинского правописания», утвержденная в конце мая правительством страны. Теперь русские фамилии с окончанием на -ой будут писаться через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак.
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Украинское министерство образования и науки предложило изменить написание некоторых "русских фамилий", сообщает РИА со ссылкой на новую редакцию
 "Украинского правописания".
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