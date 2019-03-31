Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем МолотоваВести.Ru 05:25
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью. По сообщению МВД Украины, в результате возникло возгорание, которое, однако, было ликвидировано.
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Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»
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Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
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Происшествия
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Политика
Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым
Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
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Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
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«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата Германии
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Происшествия
Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным
"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
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Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Футбол
Вадим Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать»
ЦСКА по идее должен был выигрывать, но этим футбол и хорош, - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер".
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Форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин вошел в состав на второй матч серии плей-офф КХЛ против омского "Авангарда", защитник Павел Коледов не попал в заявку на игру.
Обновлено в 09:14
Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Ученые назвали способы предотвратить инфаркт
Специалисты назвали способы, благодаря которым можно предотвратить инфаркт.
Обновлено в 06:36
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма
Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Политика
Крупное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле
Без света остались жители 21-го региона Венесуэлы. Об этом 30 марта сообщила газета El Nacional.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
На востоке Чечни сгорела мечеть
В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
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Общество
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Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
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Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии
Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова.
Обновлено вчера в 20:59
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Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
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Политика
Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23