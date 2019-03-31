Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем МолотоваВести.Ru 05:25

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью. По сообщению МВД Украины, в результате возникло возгорание, которое, однако, было ликвидировано.
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Неизвестный бросил коктейль Молотова на избирательном участке в Черниговской области

ТАСС06:49

Под Черниговом мужчина бросил коктейль Молотова на избирательном участке

РИА Новости05:47

«Коктейль Молотова» бросили на избирательном участке в Черниговской области

Известия04:59

На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

RT на русском05:38

Мужчина кинул «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

РБК05:38

В избирательный участок в Черниговской области Украины бросили «коктейль Молотова»

Коммерсантъ05:26

Задержан бросивший «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

Газета.Ru06:44
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