Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем МолотоваВести.Ru 05:25
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью. По сообщению МВД Украины, в результате возникло возгорание, которое, однако, было ликвидировано.
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Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
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Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
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ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
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Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
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Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
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Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
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«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
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Бюллетень Порошенко затоптал его внук
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Политика
Повалий устроила переполох на выборах президента Украины
Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники
В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.
Обновлено в 06:40
Театры
Осужденные в Головино поставили спектакль по Гоголю
В женской колонии в Головино театральный кружок осужденных подготовил премьеру спектакля «Женитьба» по известному произведению Н.В.Гоголя, приурочив её к 210-летию со дня рождения автора пьесы.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Газпром назвал дату достройки «Северного потока-2»
Глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что не видит никаких фатальных препятствий для окончания строительства проекта "Северный поток-2" до конца года.
Обновлено в 07:16
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Футбол
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3), а также высказался об удалении защитника Андрея Семёнова в концовке встречи.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
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Зеленский объявил о начале новой жизни на Украине
Обновлено в 04:36
Политика
«Открытая Россия» решила самоликвидироваться
В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".
Обновлено в 07:00
Транспорт
Юго-Восточную хорду в Москве построят в течение пяти лет
Уже летом планируют начать строительство Юго-Восточной хорды - магистрали, которая должна будет разгрузить крупные центр города, столичные шоссе и МКАД.
Обновлено в 06:13
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Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума
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Наука
Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом
Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
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Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции.
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Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
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Экономика
Промышленный PMI КНР в марте ускорился до 50,5 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем и превысил психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.
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