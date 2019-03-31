Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем МолотоваВести.Ru 05:25

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью. По сообщению МВД Украины, в результате возникло возгорание, которое, однако, было ликвидировано.
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Неизвестный бросил коктейль Молотова на избирательном участке в Черниговской области

ТАСС06:49

Под Черниговом мужчина бросил коктейль Молотова на избирательном участке

РИА Новости05:47

Задержан бросивший «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

Газета.Ru06:44

В Черниговской области на избирательном участке бросили «коктейль Молотова»

Взгляд.ру05:01

В избирательный участок в Черниговской области Украины бросили «коктейль Молотова»

Коммерсантъ05:26

Мужчина кинул «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

РБК05:38

Мужчина бросил коктейль Молотова на избирательном участке под Черниговом

Life.ru05:56
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика

Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Китае 18 детей пострадали в результате торнадо

Обновлено в 07:48
Наука

Названы основные причины появления рака груди

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Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Спорт

Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов

Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Происшествия

На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва

"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Политика

Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США

Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Политика

Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»

"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.
Обновлено в 05:36
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Политика

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 09:47
Единоборства

Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике

Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Из канала Грибоедова достали тело женщины

Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
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Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Футбол

Сергей Семак: «Заслуженно победили „Оренбург“, вопросов никаких нет»

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Обновлено в 09:40
Политика

Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Политика

Порошенко проголосовал на выборах на Украине

Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Спорт

Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Политика

Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан

По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:06
Политика

Лавров отреагировал на слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ

Глава МИД РФ отметил, что в последнее время ультиматумы и санкции являются основными инструментами американской дипломатии Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Майка Помпео, ранее анонсировавшего новые меры НАТО против РФ из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:30
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