Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем МолотоваВести.Ru 05:25
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью. По сообщению МВД Украины, в результате возникло возгорание, которое, однако, было ликвидировано.
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Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
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Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
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Политика
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Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
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"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.
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Обновлено вчера в 05:21
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Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
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Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика
Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле
Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Политика
Порошенко проголосовал на выборах на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
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Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим
Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
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Армия и оружие
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Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан
По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:06
Политика
Лавров отреагировал на слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ
Глава МИД РФ отметил, что в последнее время ультиматумы и санкции являются основными инструментами американской дипломатии Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Майка Помпео, ранее анонсировавшего новые меры НАТО против РФ из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:30