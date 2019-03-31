Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем МолотоваВести.Ru 05:25

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью. По сообщению МВД Украины, в результате возникло возгорание, которое, однако, было ликвидировано.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неизвестный бросил коктейль Молотова на избирательном участке в Черниговской области

ТАСС06:49

Мужчина кинул «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

РБК05:38

Под Черниговом мужчина бросил коктейль Молотова на избирательном участке

РИА Новости05:47

Задержан бросивший «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

Газета.Ru06:44

Мужчина бросил коктейль Молотова на избирательном участке под Черниговом

Life.ru05:56

В избирательный участок в Черниговской области Украины бросили «коктейль Молотова»

Коммерсантъ05:26

В Черниговской области на избирательном участке бросили «коктейль Молотова»

Взгляд.ру05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента

Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 05:08
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Политика

Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко

Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»

Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Политика

Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол

Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне

В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 05:12
Политика

Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Единоборства

Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса

Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро

По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Обновлено в 03:41
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзит-полов на Украине

Обновлено в 08:40
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика

У здания украинской ЦИК собрались «спортивные ребята»

У здания Центральной избирательной комиссии Украины собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения, передает УНИАН.
Обновлено в 06:07
Культура

Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской

Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Происшествия

При землетрясении в Турции никто не пострадал

Обновлено в 08:40
Политика

Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня

Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Авто

Renault в феврале реализовала в России 8,5 тыс. автомобилей

В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7%, согласно данным АЕБ.Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2394 потребителя (-35%).
Обновлено в 06:00
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Транспорт

Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

На перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги в воскресенье, 31 марта, был поврежден контактный провод.
Обновлено в 08:27
Общество

Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга

Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.
Обновлено вчера в 13:07
Космос

В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет

В Индийской организации космических исследований (ISRO) заявили, что у жителей страны появится возможность наблюдать за запуском ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное