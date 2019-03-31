Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем МолотоваВести.Ru 05:25
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью. По сообщению МВД Украины, в результате возникло возгорание, которое, однако, было ликвидировано.
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Политика
В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента
Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
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NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
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Политика
Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко
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Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле
Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол
Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне
В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде
Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 05:12
Политика
Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
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Единоборства
Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса
Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро
По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
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Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
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Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
У здания украинской ЦИК собрались «спортивные ребята»
У здания Центральной избирательной комиссии Украины собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения, передает УНИАН.
Обновлено в 06:07
Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Происшествия
При землетрясении в Турции никто не пострадал
Обновлено в 08:40
Политика
Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня
Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Авто
Renault в феврале реализовала в России 8,5 тыс. автомобилей
В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7%, согласно данным АЕБ.Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2394 потребителя (-35%).
Обновлено в 06:00
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
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Транспорт
Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД
На перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги в воскресенье, 31 марта, был поврежден контактный провод.
Обновлено в 08:27
Общество
Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга
Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.
Обновлено вчера в 13:07
Космос
В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет
В Индийской организации космических исследований (ISRO) заявили, что у жителей страны появится возможность наблюдать за запуском ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
Обновлено в 03:58