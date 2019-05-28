Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данныхМосковский Комсомолец вчера в 14:50
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк. Данилюк продемонстрировал пустую комнату,в которой совсем недавно, как он утверждает, находились мониторы и серверы с секретной информацией.
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На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, серверы были вывезены.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельПетербургский дневник вчера в 20:23
с чего всё началось
Технику из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины Петр Порошенко покупал за свой счет, оборудование вернули арендодателю, секретной информации на серверах нет, заявил бывший пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.РБКвчера в 17:26
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Комсомольская правда04:55
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