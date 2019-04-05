Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»REGNUM 08:57
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Сегодня мы готовы для того, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткий срок поставить на вооружение и вооружить части ВМС и сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения Вооруженными силами Украины.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру 09:37
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