Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»REGNUM 08:57

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Петр Порошенко
Сегодня мы готовы для того, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткий срок поставить на вооружение и вооружить части ВМС и сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения Вооруженными силами Украины.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВзгляд.ру 09:37

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