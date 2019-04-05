На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»REGNUM 08:57

Сегодня мы готовы для того, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткий срок поставить на вооружение и вооружить части ВМС и сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения Вооруженными силами Украины.

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Происшествия В Ужгороде задержали мужчину, который на улице продавал гранатомет Мужчина, который пытался продать противотанковый гранатомет на улице в Ужгороде, задержан правоохранительными органами.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Гаджеты Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Кино В сети появились первые кадры из нового «Терминатора» В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.

Политика Климкин рассказал, почему Киев проиграл спор с Россией в ВТО Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации (ВТО), потому что не были учтены советы дипломатического ведомства по стратегии и тактике.

Культура Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Транспорт Новые остановки организуют на время закрытия участка фиолетовой ветки 18 маршрутов наземного транспорта станут бесплатными на время закрытия участка фиолетовой ветки метро Для строительства Некрасовской линии: с 6 по 10 апреля включительно не будет работать участок фиолетовой ветки метро Участок фиолетовой ветки не будет работать в связи со строительством Некрасовской линии.

Спорт Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

Политика США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.

Транспорт До 2024 года в Петербурге появится шесть новых путепроводов 17 путепроводов в городе на Неве появятся в ближайшее время. Деньги на шесть из них уже нашли.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Политика Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение 4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Наука Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.

Политика Зеленский опубликовал результаты теста на наркотики Кандидат в президенты Украины, актер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.

Наука Американцы разработали складную носимую роборуку Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.

Наука Зрительная информация в памяти поблекла со временем Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.