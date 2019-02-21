На Украине идут обыски по делу о подготовке к фальсификации выборовКрасная весна 12:54

Обыски не коснулись офисов ни одной из политических партий, уточнила Саган. Напомним, на Украине не прекращаются скандалы в связи с подготовкой к президентским выборам. В частности, Верховная рада приняла законопроект, в котором запретила участие в наблюдении за выборами граждан России.

На Украине идут обыски по делу о подготовке к фальсификации выборов

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