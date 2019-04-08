Политика
На Украине готовятся начать кампанию по деруссификацииРоссийская газета 12:12
Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи. Об этом заявил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
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Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Футбол
Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки
Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.
Обновлено в 18:14
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Политика
CNN: Трамп уволил главу секретной службы США
Президент США Дональд Трамп снял главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса с занимаемой должности.
Обновлено в 13:56
Авто
В погоне за током: Ford показал новые экофургоны в Амстердаме
Обновлено в 19:02
Энергетика
НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ»
Согласно оценкам компании, которые передал агентству источник, бюджет недополучил около 30 млрд руб. из-за вытеснения газом с «Ямал СПГ» объема российского трубопроводного газа ввиду освобождения проекта от НДПИ и экспортной пошлины.
Обновлено в 14:33
Политика
Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по Донбассу
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.
Обновлено в 17:15
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину
Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Политика
Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии
Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.
Обновлено в 17:48
Наука
Математики доказали, что «Беовульф» написан одним автором
С помощью исследования американских филологов и математиков разрешился многолетний спор о происхождении легендарной англосаксонской поэмы «Беовульф».
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств
Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
Обновлено в 18:04
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59