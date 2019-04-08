На Украине готовятся начать кампанию по деруссификацииРоссийская газета 12:12

Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи. Об этом заявил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

На Украине готовятся начать кампанию по деруссификации

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