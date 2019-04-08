Политика

На Украине готовятся начать кампанию по деруссификацииРоссийская газета 12:12

Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи. Об этом заявил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине предложили расширить кампанию по декоммунизации до дерусификации

ТАСС13:47

На Украине предложили отказаться от наследия Российской империи

РБК12:10

На Украине хотят переименовать бренды, «популяризующие» Российскую империю

РИА Новости10:32

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

Вести.Ru11:02

На Украине переименуют улицы, названные в честь русских писателей

Московский Комсомолец10:51

Украина хочет избавиться от «российско-имперского прошлого»

News.ru10:41

На Украине хотят переименовать «популяризующие» Российскую империю бренды

Комсомольская правда11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Футбол

Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки

Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.
Обновлено в 18:14
Политика

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Политика

CNN: Трамп уволил главу секретной службы США

Президент США Дональд Трамп снял главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса с занимаемой должности.
Обновлено в 13:56
Общество

Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

Обновлено в 14:06
Авто

В погоне за током: Ford показал новые экофургоны в Амстердаме

Обновлено в 19:02
Энергетика

НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ»

Согласно оценкам компании, которые передал агентству источник, бюджет недополучил около 30 млрд руб. из-за вытеснения газом с «Ямал СПГ» объема российского трубопроводного газа ввиду освобождения проекта от НДПИ и экспортной пошлины.
Обновлено в 14:33
Политика

Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по Донбассу

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.
Обновлено в 17:15
Политика

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Кино

Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о детях апокалипсиса

Обновлено в 13:32
Происшествия

В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину

Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Наука

Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Общество

Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля

Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Политика

Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии

Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.
Обновлено в 17:48
Наука

Математики доказали, что «Беовульф» написан одним автором

С помощью исследования американских филологов и математиков разрешился многолетний спор о происхождении легендарной англосаксонской поэмы «Беовульф».
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств

Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
Обновлено в 18:04
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Экономика

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

Обновлено в 00:26
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 07:31
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное