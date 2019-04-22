На Украине глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM вчера в 17:17

Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.

На Украине глава Николаевской области подал в отставку

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.

Общество Роспотребнадзор проверил качество популярных марок творога Специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько безопасен творог, который продается в магазинах под тремя популярными марками.

Происшествия В Приамурье убили руководителя военного оркестра Погибшим оказался руководитель военного оркестра одной из местных воинских частей.

Политика CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках, сообщает телеканал CNN.

Армия и оружие Украина приступила к учениям по захвату судов Военнослужащие Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят учения по захвату судов в составе абордажных групп.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Политика Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.

Общество Главный по труду в Зауралье посчитал вредным повышение зарплат рабочим Чиновник во время круглого стола выразил мнение, что повышение минимального размера оплаты труда "стало проблемой".

Футбол Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом» Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу питерцев в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.

Экономика Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.

Политика Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

Интернет Британские ученые назвали самые «слабые» пароли Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.

Здоровье Клещи покусали более 400 свердловчан В Свердловской области клещи покусали уже 431 человека. В Екатеринбурге от присасывания кровососущих пострадали 162 жителя.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.

Политика Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.

Происшествия Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.

Здоровье Новый центр лучевой терапии построят на юге Петербурга Новый центр лучевой терапии собираются построить на юге Петербурга.

Экономика «Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.

Хоккей Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".

Авто Great Wall выпустит роскошную версию кроссовера Haval F5 Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит роскошную версию.

Политика Стала известна биография будущей первой леди Украины Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Политика МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.

Экономика Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Общество В Роскачестве рассказали, какие яйца лучше купить к Пасхе Роскачество провело масштабное исследование яиц. Всего протестированы яйца 38 торговых марок. 10 из них - были проверены в этом году.

Происшествия Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.

Общество ФАС завела дело на уральского застройщика из-за слова «охрюнительно» Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило дело против застройщика "Атомстройкомплекс" из-за неэтичной рекламы, сообщает региональное ведомство.