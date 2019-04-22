Политика
На Украине глава Николаевской области подал в отставкуREGNUM вчера в 17:17
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости». Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.
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СМИ: еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко
Газета.Ruвчера в 12:01
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Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
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Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
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Новый центр лучевой терапии построят на юге Петербурга
Новый центр лучевой терапии собираются построить на юге Петербурга.
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Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
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Роскачество провело масштабное исследование яиц. Всего протестированы яйца 38 торговых марок. 10 из них - были проверены в этом году.
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Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.
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ФАС завела дело на уральского застройщика из-за слова «охрюнительно»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило дело против застройщика "Атомстройкомплекс" из-за неэтичной рекламы, сообщает региональное ведомство.
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Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
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