На Украине сочли поездку Зеленского в Европу проваломГазета.Ru 03:24

с чего всё началось

На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом

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