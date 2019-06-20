Политика

На Украине сочли поездку Зеленского в Европу проваломГазета.Ru 03:24

На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу. Об этом он сказал в эфире NewsOne.
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Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире
 телеканала NewsOne раскритиковал поездку президента Владимира Зеленского в Европу и его встречи с лидерами Германии и Франции.
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