Энергетика
На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газаВести.Ru 03:51
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
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Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.РБКвчера в 21:19
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На Украине предупредили о риске чрезвычайной ситуации в энергетике
Rambler News Service21 июня в 09:33
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:47, Вашингтон
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