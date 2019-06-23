На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газаВести.Ru 03:51

с чего всё началось

На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа

Происшествия На Волге при столкновении катера и лодки погибла самарская певица В Самаре спасатели извлекли из Волги тело 28-летней местной жительницы, пропавшей после столкновения в минувшую пятницу лодки и катера.

Происшествия В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.

Общество В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Автоспорт Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.

Авто Немецкие тюнеры создали особый кабриолет BMW M2 Тюнеры дали своему творению имя LW M2 Convertible. Смотря на фото, сложно поверить, что это раньше был BMW М2.

Политика Грузия начала искать альтернативу российским туристам Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.

Политика В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.

Политика Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.

Футбол В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь Роспотребнадзор рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке алкогольных напитков.

Шоу-бизнес Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.

Политика Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Авто Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.

Происшествия Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.

Политика Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов Петиция об отмене закона о запрете пользования российскими и другими сайтами, а также социальными сетями зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Авто Ford делает коврики из пластиковых бутылок Пластиковые отходы сегодня представляют очень большую проблему во всём мире, поэтому Ford делает всё возможное, чтобы найти мусору применение.

Общество На следующей неделе в Москву придет осенняя погода На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.

Политика Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.

Авто Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.

Футбол СМИ: Футболисты бундеслиги будут проходить проверки головного мозга Сообщается, что на таком решении настояли немецкие медики. Процедуры проверки мозга будут проводиться с сезона-2019/20.

Гаджеты Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.