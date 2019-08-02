Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей ДонбассаРИА Новости 12:04
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
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Общество
Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследование
Семьи, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Избитый участник акции 27 июля подал в СК жалобу на противоправные действия сотрудников Росгвардии
Обновлено в 14:44
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» Нереса
Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 18:53
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Театры
Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни
Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Авто
Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
С января по июнь 2019 года в России было продано 55,7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:10
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Происшествия
Неизвестные убили животных в контактном зоопарке Челябинска
Неизвестные напали на контактный зоопарк «Райский уголок» в Челябинске. В результате нападения половина животных погибли.
Обновлено в 08:42
Политика
Как выход США из ДРСМД может сказаться на мировой безопасности
«Если США после выхода из ДРСМД возобновят разработки и размещение ракет средней дальности, то это нанесёт серьёзный урон стратегическому балансу и стабильности в мире, повысит напряжённость и недоверие, окажет серьёзное влияние на многосторонний процесс контроля над вооружениями и международный процесс разоружения, а также поставит под угрозу региональный мир и безопасность», — указала она.
Обновлено в 18:18
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто
В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 17:05
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.
Обновлено в 18:33
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено в 16:06
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено в 20:28
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено в 07:46
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16