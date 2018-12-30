с чего всё началось

"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.

На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%

Политика Политика Лукашенко назвал состоявшимся союз РФ и Белоруссии

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.

Политика Политика Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД Россия примет ответные меры в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

Политика Политика Президент Бразилии пообещал перенести посольство в Иерусалим По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал делегации из Израиля перенести посольство страны в Иерусалим, передает Reuters.

Политика Политика В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.

Политика Политика Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

Политика Политика Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака Россия приложит максимум усилий для возвращения в страну всех своих несовершеннолетних граждан, которые остаются в иракских тюрьмах вместе с осужденными матерями, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая в воскресенье с рабочей поездкой посетила Ирак для эвакуации российских детей.

Политика Политика В Бангладеш при столкновениях в день выборов погибли 17 человек По меньшей мере 17 человек погибли в различных регионах Бангладеш в результате столкновений во время всеобщих парламентских выборов.

Армия и оружие Армия и оружие Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба турецкого президента.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Политика Политика В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.

Политика Политика Путин в поздравлении Абэ отметил потенциал отношений двух стран

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.