На Украине девочку довели до слез из-за советской символикиГазета.Ru 05:42

В Запорожье полицейские довели до слез девочку из-за пилотки с красной звездой. Видео инцидента опубликовала на фейсбуке пользователь Катрин Янкина. Судя по записи, правоохранители заставили девочку снять головной убор.

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

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