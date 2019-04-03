На Украине декоммунизировали черный хлебИзвестия 13:57

Николаевский хлебозавод № 1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации, сообщает портал «Новости N» ссылаясь на информацию с предприятия. Теперь хлеб получил название «Галицкий», его придумали сотрудники завода.

Политика США подготовили план на случай ухода Мадуро Глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США подготовили план помощи Венесуэле на случай ухода президента республики Николаса Мадуро.

Хоккей Никитин: «Сегодня СКА победил за счёт мастерства» По окончании четвёртого матча полуфинальной серии КХЛ СКА - ЦСКА главный тренер гостей Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

Происшествия Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.

Политика Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.

Политика Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Общество Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).

Футбол Занев расторг контракт с «Енисеем» Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.

Наука Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.

Политика Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.

Политика Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.

Экономика Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.

Общество Названы самые безопасные и опасные регионы России Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.

Экономика Минфин предложил новые налоги вместо сборов По данным СМИ, Минфин предложил ввести в кодекс 5 новых глав: 1. Об экологическом налоге; 2. Утилизационном сборе; 3. Сборе с пользователей автодорог; 4. Налоге с операторов связи; 5. О гостиничном сборе.

Армия и оружие Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.

Наука Ученые нашли место, куда упал астероид, погубивший всех динозавров 66 миллионов лет назад на Землю упал огромный метеорит. Произошло это где-то в Северной Америке.

Авто Новый Changan CS95 появился в продаже Китайский концерн объявил о начале продаж модернизированного кроссовера Changan CS95, в котором значительно преобразился экстерьер.