Политика
На Украине декоммунизировали черный хлебИзвестия вчера в 13:57
Николаевский хлебозавод № 1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации, сообщает портал «Новости N» ссылаясь на информацию с предприятия. Теперь хлеб получил название «Галицкий», его придумали сотрудники завода.
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Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца
Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России
Обновлено вчера в 10:06
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России
Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.
Обновлено в 00:38
Политика
Путин приехал на завод Mercedes на лимузине Aurus
На первом российском Mercedes расписался Владимир Путин. Глава государства сказал, что машина качественная и он сам много на такой ездил.
Обновлено вчера в 14:22
Здоровье
Глава Роспотребнадзора России прибыла в Дагестан
В Махачкале Глава Дагестана Владимир Васильев проведет совещание с участием главного государственного санитарного врача России, где обсудят вспышку заболеваемости острой кишечной инфекцией в Хасавюрте.
Обновлено вчера в 06:15
Космос
Космонавт Олег Кононенко сфотографировал ночные Иркутск и Ангарск
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Эстонский политик призвал отменить санкции после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным об отмене санкций.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Жителей России ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками
Потом на работу россияне выйдут только в понедельник, 6 мая. При этом рабочая неделя также окажется короткой — всего три дня — до 8 мая.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Кабмин поддержал строительство коммунальных сетей в садоводствах
Российское правительство поддержало поправки к закону, позволяющие местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на садоводческих землях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате Белого дома.
Обновлено в 01:00
Технологии
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Футбольные фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Фанаты как минимум пяти российских футбольных клубов придут 13 апреля в московский парк "Сокольники", где состоится митинг в поддержку арестованных полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Телеведущего Дмитрия Хрусталёва заподозрили в пьяной езде
Известного телеведущего Дмитрия Хрусталёва остановили сотрудники дорожно-патрульной службы по подозрению в пьяной езде на "мерседесе".
Обновлено вчера в 13:01
Интернет
Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G
Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Обновлено в 01:11
Баскетбол
«Денвер» разгромил «Сан-Антонио» в матче НБА
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ.
Обновлено вчера в 21:54