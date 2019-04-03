Политика

На Украине декоммунизировали черный хлебИзвестия вчера в 13:57

Николаевский хлебозавод № 1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации, сообщает портал «Новости N» ссылаясь на информацию с предприятия. Теперь хлеб получил название «Галицкий», его придумали сотрудники завода.
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СМИ: в Николаеве декоммунизировали черный хлеб

ТАССвчера в 13:17

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

RT на русскомвчера в 16:06

Украинский завод декоммунизировал хлеб

Газета.Ruвчера в 13:27

На Украине поменяли название хлеба из-за закона о декоммунизации

РБКвчера в 16:27

На Украине «декоммунизировали» хлеб

Взгляд.рувчера в 12:16

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

РИА Новостивчера в 12:12

На Украине «декоммунизировали» хлеб

РЕН ТВвчера в 11:39
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Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии

Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца

Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено вчера в 18:00
Кино

Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России

Обновлено вчера в 10:06
Единоборства

Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня

Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России

Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.
Обновлено в 00:38
Политика

Путин приехал на завод Mercedes на лимузине Aurus

На первом российском Mercedes расписался Владимир Путин. Глава государства сказал, что машина качественная и он сам много на такой ездил.
Обновлено вчера в 14:22
Здоровье

Глава Роспотребнадзора России прибыла в Дагестан

В Махачкале Глава Дагестана Владимир Васильев проведет совещание с участием главного государственного санитарного врача России, где обсудят вспышку заболеваемости острой кишечной инфекцией в Хасавюрте.
Обновлено вчера в 06:15
Космос

Космонавт Олег Кононенко сфотографировал ночные Иркутск и Ангарск

Обновлено вчера в 22:21
Политика

Эстонский политик призвал отменить санкции после сожжения кильки в России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным об отмене санкций.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Жителей России ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками

Потом на работу россияне выйдут только в понедельник, 6 мая. При этом рабочая неделя также окажется короткой — всего три дня — до 8 мая.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

Кабмин поддержал строительство коммунальных сетей в садоводствах

Российское правительство поддержало поправки к закону, позволяющие местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на садоводческих землях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате Белого дома.
Обновлено в 01:00
Технологии

Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным

Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года

По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Защитник Петар Занев покинул «Енисей»

Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Футбольные фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Фанаты как минимум пяти российских футбольных клубов придут 13 апреля в московский парк "Сокольники", где состоится митинг в поддержку арестованных полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Телеведущего Дмитрия Хрусталёва заподозрили в пьяной езде

Известного телеведущего Дмитрия Хрусталёва остановили сотрудники дорожно-патрульной службы по подозрению в пьяной езде на "мерседесе".
Обновлено вчера в 13:01
Интернет

Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G

Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Обновлено в 01:11
Баскетбол

«Денвер» разгромил «Сан-Антонио» в матче НБА

Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского

Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ.
Обновлено вчера в 21:54
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Алексей Григорьевич Стаханов
Советский шахтёр, новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Герой Социалистического Труда. В 1935 году группа, состоявшая из забойщика Стаханова и двоих крепильщиков, за одну смену добыла в 14,5 раза больше угля, чем предписывалось по норме на одного забойщика. Однако советская пропаганда приписала весь добытый за смену уголь лично Стаханову. Рекордная смена была спланирована заранее, было перепроверено оборудование, организован вывоз угля, проведено освещение забоя. Достижение было использовано ВКП для кампании, известной как «Стахановское движение».
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