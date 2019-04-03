Политика
На Украине декоммунизировали черный хлебИзвестия вчера в 13:57
Николаевский хлебозавод № 1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации, сообщает портал «Новости N» ссылаясь на информацию с предприятия. Теперь хлеб получил название «Галицкий», его придумали сотрудники завода.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:01
Политика
В УПЦ призвали патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии
Священный синод канонической Украинской православной церкви на заседании в среду призвал патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
НХЛ и профсоюз договорились сохранить формат плей-офф на один год
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков согласовали продление текущего формата плей-офф на один сезон, сообщает известный инсайдер Пьер Лебрюн.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Названы самые безопасные и опасные регионы России
Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
В Китае из-за взрыва в автомобильном туннеле погибли семь человек
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля более 60 человек пострадали в провинции Хэбэй на севере Китая из-за взрыва газового баллона.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой
Причиной авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, стала внезапная потеря бизнес-джетом скорости при заходе на посадку.
Обновлено в 02:21
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Минфин предложил упростить госзакупки в сфере строительства
Министерство финансов внесло в правительство законопроект, который упрощает процедуру проведения госзакупок в области строительства, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Еще три женщины заявили о неподобающем поведении Байдена
Еще три женщины обвинили бывшего вице-президента США в неподобающем поведении.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Бритни Спирс снова попала в психиатрическую больницу
Певица проведет в клинике целый месяц. Проблемы с психическим здоровьем начались у Бритни Спирс больше десяти лет назад.
Обновлено в 02:00
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия
Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:03
Теннис
Монтеррей. Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни гейма
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.
Обновлено в 02:42
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Песков рассказал о готовящейся встрече Путина с президентом Эстонии
Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль.
Обновлено вчера в 05:18
Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Футбол
Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адом
Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство в отношении её мужа, его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 02:05
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Вертикальную парковку изобрели в Китае
В Китае протестировали вертикальную парковку, которая поможет решить проблему с нехваткой мест.
Обновлено в 02:11
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00