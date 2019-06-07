На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпанииЕвразия Daily 07 июня в 17:27

с чего всё началось

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Единоборства Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.

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Происшествия Дом игрока сборной Испании ограбили во время матча Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

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Политика В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

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Происшествия Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил РБК начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

Футбол Моуринью может возглавить «Ньюкасл» Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.

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Музыка Отменено выступление «Машины времени» в День России "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

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Экономика Банки отвязали от МРОТ Поправки в закон устраняют эту сложность в арбитражном процессе о банкротстве банков, что упростит подачу заявления к банкам-банкротам об их банкротстве в арбитражный суд (сейчас это в подавляющем большинстве случаев делает Банк России), говорит юрист.

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