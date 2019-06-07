Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпанииЕвразия Daily 07 июня в 17:27

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
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 юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы «Антонова», под арест попали самолеты с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709).
Коммерсантъ07 июня в 15:09

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Что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании

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Украинский суд арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании

ФАН07 июня в 10:27
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