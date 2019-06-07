Пять «Русланов» российской авиакомпании арестованы на УкраинеПятый канал 07 июня в 16:35

с чего всё началось

Иск против авиакомпании «Волга-Днепр» в киевский суд подал украинский авиаконцерн «Антонов». Подольский суд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» по иску украинского авиаконцерна «Антонов», передает RT.

Пять «Русланов» российской авиакомпании арестованы на Украине

Футбол Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Происшествия В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере Ранее федеральные СМИ сообщили о том, что 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию в бассейне детского лагеря в Подмосковье.

Политика Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти Черногории будут работать над получением автокефалии для черногорской церкви от Сербской православной церкви.

Наука В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.

Экономика В Японии завершилась встреча министров финансов стран «двадцатки» Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" завершилась в японском городе Фукуока, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Энергетика Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти "Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Наука Определен метаболический предел выносливости человека Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.

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Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.

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Общество Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.