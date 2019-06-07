Политика

Пять «Русланов» российской авиакомпании арестованы на УкраинеПятый канал 07 июня в 16:35

Иск против авиакомпании «Волга-Днепр» в киевский суд подал украинский авиаконцерн «Антонов». Подольский суд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» по иску украинского авиаконцерна «Антонов», передает RT.
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 юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы «Антонова», под арест попали самолеты с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709).
Коммерсантъ07 июня в 15:09

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РБК07 июня в 12:49

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Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Взгляд.ру07 июня в 09:30
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