Политика
Пять «Русланов» российской авиакомпании арестованы на УкраинеПятый канал 07 июня в 16:35
Иск против авиакомпании «Волга-Днепр» в киевский суд подал украинский авиаконцерн «Антонов». Подольский суд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» по иску украинского авиаконцерна «Антонов», передает RT.
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Как сообщила юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы «Антонова», под арест попали самолеты с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709).Коммерсантъ07 июня в 15:09
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Что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании
RT на русскомвчера в 01:16
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