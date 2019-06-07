На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпанииЕвразия Daily вчера в 17:27

с чего всё началось

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

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