Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкерКоммерсантъ 06:41
Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым, опротестовавшую отказ горсуда в аресте судна «Мрия» (раньше назывался «Мария»). По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
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Политика
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Общество
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Обновлено в 05:16
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"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
Общество
В подтопленных районах Приморья работает «СЭС»
Обновлено в 03:58
Здоровье
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Стоит отказаться от чеснока перед хирургическими операциями, а беременным женщинам данный продукт категорически противопоказан - так как может провоцировать выкидыши, предупреждают эксперты.
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Обновлено в 08:42
Культура
Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля
Теодор Курентзис сообщил журналистам, что готов быть руководителем Дягилевского фестиваля при определенных условиях.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Технологии
Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019
Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019.
Обновлено в 07:19
Экономика
Определены крупнейшие должники России
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Происшествия
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В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
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Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
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Обновлено в 11:00
Экономика
ЦБ счел антиконституционным право лиц под санкциями судиться в России
Банк России считает несовместимым с Конституцией потенциальное разрешение российским гражданам и компаниям, находящимся под западными санкциями, судиться с иностранными контрагентами исключительно в России.
Обновлено в 11:40
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы
Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что из демилитаризованной зоны в Сирии наблюдаются вылазки террористов и их переброска в другие регионы мира.
Обновлено в 11:53